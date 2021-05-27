Захотіла і зробила: львів'янка самовільно перетворила вікно у будинку на двері

У Львові власниця квартири в одному з будинків на вул. Угорській вирішила переробити вікно на двері. Жінка переоблаштовувала помешкання під бізнес, при тому не маючи жодних дозвільних документів. Про це повідомили у департаменті містобудування ЛМР, передає Львівський портал.

Так, власниця помешкання на вул. Угорській, 14Г самовільно переробила вікно на двері, а також добудувала сходи.

«Захотіла і зробила. Саме за таким сценарієм вирішила діяти власниця квартири на вулиці Угорській, 14 Г. Жінка взялася переоблаштувати помешкання під бізнес. Так вікно перетворилось на двері, а під ними «виросли» сходи. І, звичайно ж, без жодних на це дозвільних документів. Далі сюжет зрозумілий: перевірка міської інспекції ДАБК – припис і штраф на 17 тисяч гривень», – йдеться у повідомленні.

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Як зазначили у департаменті, порушниця вже сплатила штраф, сходи демонтувала, а двері знову перетворилися на вікно.

Зазначимо, що на сьогодні подібних випадків фіксують небагато. Однак у міській інспекції ДАБК застерігають – спочатку папери і дозволи, потім – будівельні роботи.

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Фото Департаменту містобудування ЛМР