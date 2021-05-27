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Вдруге втік з дому: у Львові поліцейський розшукав 12-річного хлопця

Вероніка Рой

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У Львові поліцейський вже вдруге розшукав 12-річного хлопця, який втік з дому. Попереднього разу хлопець був оголошений у розшук наприкінці березня. Той самий правоохоронець, вигулюючи собаку, побачив зниклого хлопця та передав його співробітникам ювенальної превенції. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області

26 травня близько 23 год. до поліції звернулася львів’янка, котра повідомила про зникнення 12-річного сина. За словами заявниці, хлопчик, який раніше вже втікав з дому, пішов зранку до школи та не повернувся і місце перебування його невідоме. Правоохоронці оголосили дитину у розшук.

Вже 27 травня близько 8 год. ранку капітан поліції дорогою на службу виявив на вулиці Баштанній хлопця – того самого, якого він розшукав майже два місяці тому. Як і тоді, правоохоронець повідомив про подію у територіальний підрозділ поліції і в подальшому передав дитину співробітникам ювенальної превенції.

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Хлопець цілий та неушкоджений, ніяких протиправних дій щодо нього вчинено не було. За його словами, він гуляв з друзями, а потім заночував у під’їзді одного з будинків.

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Фото: поліція

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