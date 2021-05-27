У Львові вшанують пам’ять Мирослава Скорика. Програма заходів

1 червня вже минає рік, як відійшов у вічність легендарний композитор Мирослав Скорик. З нагоди роковин Львівська філармонія підготувала ряд заходів. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

Мирослав Скорик – композитор, музика якого завжди звучатиме в кожному куточку Львівської національної філармонії, яка з вересня 2020 року носить його ім’я.

Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика підготувала ряд подій, приурочених пам’яті видатного композитора:

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1 червня об 11:00 відбудеться Заупокійна Архиєрейська Літургія в Архикатедральному Соборі Святого Юра.

О 12:30 у фоє Концертного залу Людкевича Львівської філармонії відбудеться прес-конференція Всеукраїнського композиторського конкурсу імені Мирослава Скорика, яка стане відправною точкою цій події. Учасниками прес-конференції будуть Володимир Сивохіп – Генеральний Директор Львівської національної філармонії, Іван Собко (заступник голови Львівської облдержадміністрації), Ірина Гаврилюк – Директорка департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації.

У пам’ять видатному композитору Академічний симфонічний оркестр Львівської філармонії під батутою Володимира Сивохіпа 1 червня о 14:00 на офіційному YouTube-каналі презентує виконання незрівнянної «Мелодія» Мирослава Михайловича.

Переглянути відео можна буде за посиланням: youtu.be

Також Мирославу Скорику присвячений третій тиждень 40-го фестивалю «Віртуози». Його композиції звучатимуть у подіях «Вічная пам’ять» (1 червня), «Станкович & Скорик & Сильвестров» (2 червня), «Бетховен & Скорик» (3 червня), «Музика світла» (4 червня), «In Memoriam & Мелодія» (6 червня) та у концерті-закритті фестивалю – «Vitae & Mortis» (6 червня).

У програмах подій – його духовні, фортепіанні, оркестрові твори, композиції для струнного квартету, а також опуси композира, які є надзвичайно популярними – Гуцульський триптих, Мелодія та його джазові обробки.

Прозвучать вони у виконанні відомих солістів та колективів: Софії Соловій (сопрано), Оксани Рапіти (фортепіано), Мирослава Драгана (фортепіано), Соломії Івахів (скрипка), Назара Джурина (віолончель), Олег Каськіва (скрипка), Валентини Пришляк (альт), Струнного квартету «Фенікс», Камерного хору «Глорія», Академічного симфонічного оркестру філармонії, Академічного симфонічного оркестру «INSO-Львів» та дириґентів – Юрія Бервецького, Володимира Сивохіпа та Сергія Хоровця.