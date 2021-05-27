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У Львові на торгах продадуть понад 170 кв м нежитлових приміщень

Юлія Осим

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16 червня у Львові проведуть прозорий аукціон, на якому проподадуть три об’єкти нежитлової нерухомості. Йдеться про приміщення на вул. Новознесенській, вул. Голубця та вул. Братів Міхновських. Загалом це понад 170 кв м площі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Перший об’єкт — нежитлові приміщення на вул. Новознесенській, 32, розташовані на першому поверсі під індексами 1-1, 1-2, 1-3. Їх загальна площа 53,3 кв. м. Вхід до приміщень — окремий. Детальніше за посиланням.

Зазначимо, що стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні з умовами — 1 807 200 грн. Розмір гарантійного внеску — 180 720 грн. Зареєструватися для участі можна тут.

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Другий об’єкт — нежитлові приміщення на вул. Голубця, 9, розташовані у підвалі будівлі під індексами 13-1, 13-2, 13-3, 13-4, 13-5, 13-6, 13-7, а їх загальна площа складає 72,9 кв. м. Вхід до приміщень – загального користування. Детальніша інформація за посиланням.

Аукціон відбуватиметься без умов. Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні — 690 082 грн. Розмір гарантійного внеску — 69 008 грн. Зареєструватися для участі можна тут.

Третій об’єкт знаходиться на вул. Братів Міхновських, 36. Це нежитлові приміщення першого поверху під індексами 1, 2, 3, загальною площею 46 кв. м. Вхід до приміщень – окремий. Деталі за посиланням.

Аукціон відбуватиметься з умовами. Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні з умовами — 1 492 320 грн. Розмір гарантійного внеску — 149 232  грн. Реєстрація для учасників можлива тут.

Зауважимо, що балансоутримувачем усіх трьох нежитлових приміщень є ЛКП «Агенція ресурсів Львівської міської ради».

Електронний аукціон з продажу трьох об’єктів нерухомості проходитиме 16 червня.

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Фото ЛМР

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