У Горіховому гаю облаштували оригінальний громадський простір

У львівському парку «Горіховий Гай» з’явився сучасний громадський простір. Оригінальний ігровий майданчик підійде і для дітей, і для дорослих. наразі там завершують останні штрихи. Про це повідомили на Facebook-сторінці департаменту містобудування ЛМР, передає Львівський портал.

Так, новий ігровий простір доволі нестандартний і навіть унікальний. Проєктанти передбачили колоди, по яких можна лазити, тенісний стіл просто неба та інші елементи для різноманітної рухової активності.

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Основний матеріал майданчика – дерево. Тому він безпечний та екологічний.

Для містян, які хочуть просто відпочити, у громадському просторі встановили зручні лежаки, а також столики та лавки.

Зазначимо, що простір облаштували завдяки активним львів’янам та громадському бюджету Львова.

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Фото Департаменту містобудування ЛМР