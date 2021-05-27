Потрапити в Україну без ПЛР-тесту. Прикордонники розповіли про «схеми» на кордоні з Польщею

Українці та іноземці не втрачають надії в’їхати в Україну, не маючи негативного ПЛР-тесту, тож намагаються підкупити прикордонників хабарами. Лише на кордоні з Польщею протягом травня зафіксували два десятки таких випадків. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському прикордонному загоні.

Так, у травні 20 людей хотіли «вирішити» питання в’їзду на територію України без негативного ПЛР-тесту. Для цього прикордонникам пунктів пропуску «Шегині», «Краківець», «Рава-Руська» та «Грушів» вони пропонували хабарі.

Загалом львівських прикордонників хотіли підкупити 3400 гривнями, 200 євро, 140 злотими та 1000 чеських крон. При цьому хабарі намагались дати як громадяни України, так й іноземці.

Прикордонники задокументували всі пропозиції неправомірної грошової винагороди і передали матеріали у Нацполіцію.

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Зауважимо, що за пропозицію, обіцянку чи надання хабара службовій особі передбачена кримінальна відповідальність (ст. 369 ККУ).

Додамо, що аби потрапити в Україну в час пандемії Covid-19, громадянин держави або іноземець зобов’язаний пред’явити негативний ПЛР-тест. У такому випадку на двотижневу самоізоляцію йти не потрібно. Якщо ж такого документу немає, то самоізоляція є обов’язковою через додаток «Дія».

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