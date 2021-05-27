На Львівщині відремонтують майже пів сотні кілометрів Дороги Єдності

На Львівщині стартує ремонт дороги М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (через м. Вінниця), яка стане складовою Дороги Єдності між сходом та заходом країни. Відповідний договір Служба автомобільних доріг Львівщини уклала з переможцем тендеру. Про це йдеться на Facebook-сторінці Служби.

Вже невдовзі підрядник розпочне ремонт автодороги М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (через м. Вінниця), що увійде до маршруту до 30 річниці Незалежності України М-30 Стрий – Ізварине, так званої Дороги Єдності у 1 300 км.

Відзначимо, що в Україні саме ця дорога забезпечує транспортний зв’язок у напрямку «захід – схід» по найкоротшій відстані.

Так, початок траси М-12 припадає на Львівщині у місті Стрий. Загалом її протяжність на території області понад 44 км.

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Як відзначили у Службі, ділянка, яку відремонтують, проходить від траси М-06 Київ – Чоп до межі з Івано-Франківською областю, км 0+000 – км 44+230.

«У ході ремонту на автомобільній Дорозі Єдності М-30 виконаємо роботи із посилення дорожнього одягу, влаштуємо нове дорожнє покриття та дощову каналізацію, відремонтуємо 5 мостових переходів. Також відновимо дорожню інфраструктуру: зробимо тротуари та освітлення у межах населених пунктів, встановимо автобусні зупинки. Окрім цього, проєкт передбачає влаштування сучасних засобів заспокоєння руху перед в’їздом у населені пункти», – розповів керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза.

Зазначимо, що вартість ремонту становить майже 1,5 млрд грн. У 2019 році на дорозі М-12 завершили будівництво мостового переходу через річку Дністер у селі Заліски.

Ремонтуватиме автомобільну дорогу підрядна організація ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл».

Нагадаємо, раніше повідомлялося. що в в Україні пзбудують найдовшу трасу, що з’єднає Львівську та Луганську області.