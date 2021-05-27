Мешканку Львівщини викрили на проституції

На Тернопільщині правоохоронці викрили 30-річну мешканку Львівщини, яка займалась проституцією. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції у Тернопільській області.

У поліції повідомляють, що 18 травня працівники міграційної поліції знайшли в інтернеті оголошення про надання сексуальних послуг.

Правоохоронці встановили осіб, які розмістили дану інформацію. Ними виявились 30-річна мешканка Львівщини та 34-річна мешканка Дніпропетровської області. На жінок склали адміністративні протоколи.

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Згодом одна з них прийшла до керівника відділу міграційної поліції і запропонувала 500 доларів США за «непритягнення до відповідальності, а також за безперешкодну роботу в майбутньому».

Жінку затримали за спробу дати хабар поліцейському.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої. Триває слідство.

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Фото: поліція Тернопільщини