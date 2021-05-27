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Як виглядали львівські трамваї у різні епохи

Вероніка Рой

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У четвер, 27 травня, з нагоди 127-річчя першого електричного трамваю у Львові, у трамвайному депо на вул. Городоцькій відбулася виставка рухомого складу трамваїв. Усі охочі мали можливість оглянути старі, раритетні трамваї, які свого часу курсували вулицями Львова.Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Начальник вагоно-ремонтних майстерень ЛКП «Львівелектротранс» Андрій Калник розповів, що 31 травня 1894 року у Львові вийшов на рейки перший електричний трамвай. Загалом у місті було кілька трамвайних епох.

«Перша епоха електричного трамваю у Львові розпочалась з трамваю компанії Siemens. У Відні були створені перші трамвайні вагони, які курсували Львовом.

З 1903 до 1909 року тривала польська епоха, коли курсували трамваї, які були виготовлені у Польщі, в м. Санку. Потім їздили німецькі трамваї Gotha T57. Четверта епоха – чехословацька. Тоді курсували вагони Tatra. І остання епоха – сучасна, представлена вагонами концерну «Електрон», – розповів Андрій Калник.

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Фото: ЛМР

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