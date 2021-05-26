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Збірна Львівщини стала чемпіоном України з гірського бігу

Юлія Осим

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Збірна Львівщини здобула перемогу на чемпіонаті України з гірського бігу. Змагання проходили на території Славської громади, а участь взяли 11 команд з різних регіонів країни. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

У загальнокомандному заліку гірські бігуни Львівщини стали кращими. На другому місці опинилася команда з Сумщини, а на третьому – представники Миколаївщини. Загалом спортсмени з 10 областей та міста Києва змагались на дистанціях 4, 8 та 12 кілометрів залежно від вікової групи. Приймала ж чемпіонат Славська ТГ.

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Зазначається, що серед чоловіків на дистанції 12 км із перепадом висот 650 м атлетам Львівщини не було рівних: чемпіоном України став Богдан Добрянський, який виконав норматив майстра спорту України, срібним призером – Олександр Ченікало. Бронзовий призер – Станіслав Козак. За крок до медалі зупинився ще один представник Львівщини Юрій Вихопень.

Бронзовою призеркою серед жінок стала легкоатлетка ЛьвівщиниВікторія Дуткевич.

«На прикладі Славського ми бачимо наскільки може бути конструктивною співпраця держави та бізнесу для процвітання громади. Відбувається якісний розвиток дорожньої інфраструктури, вже є сучасні туристичні бази і плани на ще масштабніші. Все це сьогодні, як ніколи раніше, швидко конвертується в можливість приймати національні і міжнародні спортивні та культурні заходи, приваблювати більший потік туристів, отримувати додаткові надходження до бюджету, а відповідно й нові інструменти для розвитку громади», – зазначив керівник управління молоді та спорту ЛОДА Роман Хім‘як.

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Фото ЛОДА

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