У Львові відкрили фотовиставку діток, що потребують усиновлення

До Дня захисту дітей у Львові відкрили фотовиставку «Побач мене». Мета якої привернути увагу до дітей з вразливих категорій, які зростають в інтернатних закладах, а також нагадати громадськості про важливість усиновлення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облради.

За статистикою в Україні налічується близько 60 000 дітей, які проживають в інтернатних закладах і мають низькі шанси здобути якісну освіту, побудувати сім’ю, кар’єру та жити звичайним щасливим життям. Через стереотипи, осуд суспільства, нестачу любові та підтримки – ці діти не мають змоги мати щасливе дитинство та добре майбутнє.

За словами організаторів, мета виставки «Побач мене» – заохотити громадськість підтримувати дітей з інституційних закладів, не зважаючи на стереотипам, упередження, страхи, а також нагадати про важливість усиновлення дітей, що зростають без рідних.

Виставка триватиме з 26 травня до 2 червня.

Адреса: вул.Вірменська, 35. Вхід на виставку – добровільний благодійний внесок на діяльність БФ «Рідні».

Довідково:

«Рідні» – благодійний фонд, який працює в Україні з 2012 року. Фонд втілює проєкти підтримки дітей та сімей з вразливих категорій населення, займається підтримкою двох дитячих будинків сімейного типу у Львові, проводить профорієнтаційні та освітні програми для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

А також забезпечує консультаційний та освітній супровід для дорослих, зокрема усиновлювачів, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.