У Львові розшукали 5-річного хлопчика, який загубився надвечір, 25 травня, на вулиці Володимира Великого. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

За даними поліції, на вулиці Володимира Великого до патрульних 4 батальйону Романа Чернюха та Юрія Цебенка підбігла стурбована мати і повідомила про те, що загубився її син.

Жінка надала його описи, а саме у чому вдягнений та актуальне фото дитини. До пошуків 5-річного Віктора долучилися їхні сусіди та працівники відділу поліції N°3 Львівського районного управління поліції.

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Пошуки тривали близько години. За цей час встигли обстежити підвали будинків, парк, прилеглі двори та дитячі майданчики в радіусі двох кілометрів.

Маленького згубу знайшли на одному із дитячих майданчиків і повернули стурбованій матері.

Правоохоронці вдячні усім, хто долучився до пошуків дитини.