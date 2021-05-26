У Львові через ДТП не курсують трамваї

У Львові заблоковано рух трамваїв через незначне ДТП водія автомобіля «Тойоти» і трамвая № 4, що сталося на розвороті вулиці Стуса, передає кореспондент Львівського порталу.

Рух трамваїв на Сихів, а також проїзд до центру Львова заблоковано.

Люди виходять із трамваїв і йдуть пішки.

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Електротранспорт, що прямував на Сихів, розвертається на кільці біля Академії мистецтв.