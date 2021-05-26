На вокзалі у Львові знайшли понад 600 г ртуті

На головному вокзалі Львова просто на пероні виявили більше 600 г ртуті. Про це Львівському порталу повідомили у Головному у правлінні ДСНС.

Випадок стався у вівторок, 25 травня, на головному залізничному вокзалі Львова, що на площі Двірцевій, 1. Тут посеред перону виявили розлиту ртуть.

На місце негайно прибули рятувальники, які взялися збирати ртуть, яка була розлита відразу біля одного зі смітників на пероні. Загалом надзвичайники вилучили 610 г небезпечної речовини і скерували її на утилізацію.

Хто саме розлив на вокзалі стільки ртуті, наразі не відомо. Всі деталі події встановлюються.

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Нагадаємо, що ртуть є шкідливою для здоров’я людини. При потраплянні в організм через органи дихання вона залишається там на все життя і може провокувати низку хвороб. Втім загрозу становить не сам метал, а його пари. Чим вища температура, тим швидше та інтенсивніше випаровується ртуть.

Якщо ртуті розлилось більше, ніж є у градуснику, рятувальники радять:

вивести із приміщення всіх людей, надати допомогу дітям, інвалідам та літнім людям – вони підлягають евакуації в першу чергу;

захистити органи дихання хоча б вологою марлевою пов’язкою;

відчинити настіж усі вікна;

ізолювати максимально забруднене приміщення, щільно зачинити усі двері;

швидко зібрати документи, цінності, ліки та інші необхідні речі;

вимкнути електрику та газ, загасити вогонь у грубах перед виходом із будинку;

негайно викликати фахівців через місцевий державний орган з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. У крайньому випадку – зателефонувати в поліцію.

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Фото: ДСНС