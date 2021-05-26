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На Львівщині посеред дня зловмисник розбив вікно та «почистив» квартиру

Юлія Осим

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У Бориславі злодій посеред дня проник до квартири, розбивши вікно, та пограбував. Крадієм виявився раніше судимий місцевий мешканець. За скоєне йому загрожує до 8 років тюрми. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Подія сталася 24 травня у Бориславі. Поліцейські отримали звернення від 42-річного мешканця міста про те, що близько опівдня у його квартиру проник невідомий чоловік. Зловмисник розбив металопластикове вікно, заволодів грошима, золотими ювелірними виробами, а після того втік.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 34-річний житель Борислава, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Упродовж кількох годин було також встановлено місце перебування злодія, відтак, його затримали. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.

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Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.186 (Грабіж) ККУ. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.

Також правоохоронці вилучили у підозрюваного речові докази причетності до вчинення злочину. Досудове розслідування триває.

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Фото Нацполіції Львівщини

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