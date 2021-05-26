На Львівщині громада отримала майже 7 га родовища керамзитової глини

Апеляційний суд повернув Львівській облдержадміністрації земельну ділянку на Яворівщині, площею майже 7 га. Земля була надана одному з підприємств для розробки родовища керамзитової глини. Проте тривалий час використовувалася без належних прав. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Раніше прокурори виявили, що земельна ділянка, яка розташована за межами населеного пункту на території Старичівської сільської ради Яворівського району і надана одному із ТзОВ м. Яворів під розробку Ліс-Окілківського родовища керамзитової глини, тривалий час використовувалась відповідачем без належних на те правових підстав. Зокрема, строк дії договору оренди землі, укладений товариством з Львівською ОДА, закінчився ще в середині жовтня 2019 року і у встановленому законодавством порядку не продовжувався та не поновлювався, землі законному власнику повернуто теж не було.

Відтак, Західний апеляційний господарський суд залишив у силі рішення Господарського суду Львівської області органів прокуратури Львівщини про повернення земельної ділянки площею 6,9872 га вартістю 16,83 млн грн.

Рішення суду набрало законної сили.

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