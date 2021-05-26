Дитяча лікарня на Орлика проводить комплексне обстеження дітей після COVID

У міській клінічній дитячій лікарні Львова з’явилася можливість проведення комплексного обстеження дитячого організму після перенесеної коронавірусної інфекції. Обстеження проводиться для дітей віком до 18 років. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

За словами дитячого лікаря-нефролога Марти Секунди, є велика ймовірність того, що після Covid-19 в організмі людини зберігаються патологічні стани зі сторони різних органів та систем. У такому випадку є ймовірність отримати постковідний синдром.

«Якщо ви помітили у ваших дітей симптоми порушення загального самопочуття – напади слабкості, болі в м’язах тощо, психоемоційні проблеми, в тому числі депресивні настрої, симптоми, пов’язані з ускладненнями дихальної системи, будь-які неврологічні прояви – болі голови, порушення зору тощо, то слід обов’язково звернутися за консультацією до медичних спеціалістів. Крім того, можуть виникати симптоми, що пов’язані з ураженням серцево-судинної системи, порушенням роботи шлунково-кишкового тракту та інших органів та систем», – зазначила Марта Секунда.

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Головний лікар дитячої лікарні Дмитро Квіт зауважує, що є велика ймовірність того, що кількість дітей із подібними симптомами буде збільшуватись. Тому у лікарні є можливість стаціонарного лікування із всебічними обстеженнями (лабораторними та інструментальними) на базі 3-го педіатричного відділення, що дає можливість залучати до консультацій вузьких спеціалістів педіатричного профілю, пройти курс гіпербаричної оксигенації у відділенні гіпербаричної оксигенації (ГБО) та спробувати новітні реабілітаційні технології у відділенні реабілітації.

Варто зауважити, що потрапити на безкоштовне обстеження можна лише після офіційного скерування сімейного лікаря.

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