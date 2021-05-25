Вперше в України судитимуть народного депутата за «кнопкодавство»

25 травня за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України IХ скликання за фактом умисного здійснення на засіданні Парламенту голосування замість іншого народного депутата. Про це Львівському порталу повідомили в офісі генпрокурора.

Розслідуванням встановлено, що народний обранець у лютому 2020 року під час розгляду поправок до законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» на пленарному засіданні Верховної Ради України неодноразово голосував замість колеги.

За такі дії передбачене покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Також відомо, що раніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що народний депутат, якого суд визнає винним у кнопкодавстві, втратить свій мандат.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Головним слідчим управлінням ДБР. У ОГП не називають імені обвинуваченого, але раніше Львівський портал повідомляв, що перший факт кнопкодавства, який зафіксували після криміналізації цього порушення, мав місце на засіданні ВРУ 21 лютого 2020 року. Тоді закарпатський мажоритарник Владіслав Поляк з групи «Довіра» щонайменше тричі кнопкодавив за відсутнього колегу під час розгляду поправок до законопроєкту щодо відкриття ринку землі.