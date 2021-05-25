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У Львові збудують потужну електропідстанцію

Юлія Осим

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Для споживачів південної частини Львова ПрАТ «Львівобленерго»збудує нову високовольтну підстанцію напругою 110 кВ. Чинні підстанції, що обслуговують мешканців, завантажені на 80-90%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

На сьогодні львів’яни, які проживають у південній частині міста, отримують електроенергію від підстанцій «Львів-5», «Львів-7», «Львів-8» та «Львів-12». Аби зменшити навантаження, у Львові збудують нову потужну підстанцію «Львів-29».

Так, енергетики вже розробили проєкт будівництва нової ПС 110/20/6кВ «Львів-29» з двома силовими трансформаторами потужністю 25 мегавольт-ампер кожен. Будівництво розпочали у березні поточного року на вул. Академіка Є. Лазаренка. На підстанції встановлять сучасне автоматизоване обладнання.

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Зазначається, що нова підстанція розвантажить наявні підстанції, створить резерв потужності, підвищить надійність електропостачання побутових споживачів та інфраструктури тієї частини міста, яка динамічно розвивається.

«Цього року на будівництво підстанції «Львів-29» передбачено 112,9 млн грн в інвестиційній програмі ПрАТ «Львівобленерго», а загалом обсяг фінансування запланованих робіт згідно з Інвестпрограмою становить понад 538  млн грн без ПДВ. Основний обсяг коштів буде скеровано на будівництво, модернізацію та реконструкцію електричних мереж та обладнання області», – зазначив директор департаменту Богдан Кейван.

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Фото ЛОДА

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