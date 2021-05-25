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У Львові три тролейбусні маршрути курсують за зміненим маршрутом

Юлія Осим

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У зв’язку з аварійними ремонтними роботами із заміни контактної мережі на вул. Виговського у Львові, тролейбуси на трьох маршрутах тимчасово курсують за зміненим маршрутом. Йдеться про маршрути № 23, 23а, 30. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

«На вул. Виговського стався аварійний обрив контактної мережі. Зараз на місці працюють дві ремонтні бригади. Просимо вибачення у мешканців за тимчасові незручності. Намагатимемося максимально оперативно виконати роботи і відновити рух тролейбусів за звичними маршрутами», – повідомили у ЛКП «Львівелектротранс».

Зазначається, що станом наразі тролейбусні маршрути № 23 і 23а курсують до вул. Княгині Ольги, а тролейбусний маршрут № 30 курсує на вул. Ряшівську, а у зворотному напрямку – по вул. Городоцькій.

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