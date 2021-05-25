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На Львівщині п'яний водій «Лади» з двома неповнолітніми пасажирками злетів у кювет і перекинувся

Юлія Осим

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ДТП сталася 24 травня у Буську на Львівщині. П’яний водій «Лади» з’їхав у кювет та перкинувся. У салоні авто знаходилися ще дві неповнолітні пасажирки, яких госпіталізували. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Аварія сталася 24 травня близько 01:00 на вулиці Воляни у Буську. Встановлено, що водій ВАЗ-2105, 25-річний мешканець Золочівського району, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, після чого авто перекинулось.

Внаслідок ДТП постраждали дві пасажирки, 17-річні жительки Буська. Дівчата були доставлені у лікарню.

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Під час медичного освідчення у крові водія було виявлено 2,39 проміле алкоголю.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ. Горе-водію загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 8 років.

Досудове розслідування триває.

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Фото Нацполіції Львівщини

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