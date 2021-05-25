Ювілейні «Віртуози-2021»: програма подій другого тижня

У Львівській національній філармонії імені Мирослава Скорика триває ювілейний фестиваль «Віртуози», який 40 років поспіль об’єднує музикантів з усього світу. Програму фкстивалю другого тижня Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Другий тиждень фестивалю розпочнеться вже 27 травня та матиме низку цікавих подій:

Музичні Акварелі

О 19:30 у концертному залі Людкевича відомі музиканти Львова Олег Ярема та Богдан Дашак презентують концертну програму із авторських джазових композицій. У виконанні Ярослава Казмірчука та Академічного симфонічного оркестру філармонії прозвучать романтичні та захопливі музичні мелодії.

Реклама партнерів

Квитки за посиланням: Philharmonia.1

Класична Романтика

Захід відбудеться 28 травня о 19:30 глядачам обіцяють поєднання протилежностей у виконанні

Фортепіанний концерт Едварда Гріга та Пасторальна симфонія Людвіга ван Бетховена прозвучить у концертному залі Людкевича у виконанні відомої піаністки Катерини Тітової, Академічного симфонічного оркестру Львівської філармонії та Вінсента Козловського.

Квитки за посиланням: Philharmonia.2

Ukrainians

29 травня о 18:00 у концертному залі Людкевича є чудова нагода зазирнути вглиб української душі та почути українську пісню у виконанні симфонічного оркестру INSO-Lviv.

Детальна інформація та квитки за посиланням: Philharmonia.3

Бетховен. Вогонь у темряві

29 травня о 21:00 у концертному залі Людкевича є можливість відчути “вогонь життя” Бетховена завдяки молодому українському піаністу Дмитру Семикрасу.

Детальна інформація та квитки за посиланням: Philharmonia.4

Mozart in Green

30 травня о 15:30 у концертному залі Людкевича у виконанні українських музикантів: Владислава Петрика, Варвара Васильєва, Наталії Стець можна почути скрипковий концерт Моцарта.

Детальна інформація та квитки за посиланням: Philharmonia.5

Віртуози просто неба

30 травня о 17:00 у саді Палацу Потоцьких, просто неба, у виконанні музикантів оркестру прозвучать популярні твори Антоніо Вівальді, Вольфґанґа Амадея Моцарта, Франца Шуберта та інших.

Віртуози 40 & Французька Весна

30 травня о 18:00 у концертному залі Людкевича із сольною концертною програмою виступить піаністка Кім Барб’є, а також вона виконає музику Шопена, Моцарта та інших відомих композиторів.

Детальна інформація та квитки за посиланням: Philharmonia.7

Suprun Titova Duo

30 травня о 20:30 у концертному залі Людкевича у виконанні Катерини Супрун та піаністки Катерини Тітової звучатимуть твори класичних українських та європейських композиторів.

Детальна інформація та квитки за посиланням: Philharmonia.8

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.