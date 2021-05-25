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Автобусний маршрут №10 розпочне курсувати у вихідні

Юлія Осим

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У Львові продовжили курсування автобусного маршруту №10, який вже з суботи, 29 травня, розпочне курсування також у вихідні дні. Про це інформують в АТП №1, передає Львівський портал.

Раніше автобучи на маршруті №10 (Залізничний вокзал – ТРЦ Кінг Кросс Леополіс) курсували лише в будні дні.

Перевізник додав, що у робочі дні на маршруті курсують шість автобусів великої місткості, водночас у вихідні дні курсуватимуть чотири автобуси.

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