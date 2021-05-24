Заклади освіти Львівщини шукають працівників. Перелік вакансій

Департамент освіти і науки ЛОДА запрошує молодих та талановитих випускників закладів ВНЗ на роботу до закладів освіти на Львівщині. Про це йдеться на Facebook-сторінці департаменту.

Останніми роками на Львівщині загострюється проблема щодо забезпечення педагогічними працівниками закладів освіти. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Департамент освіти та науки оновив перелік вакансій в закладах освіти за напрямками:

професійно-технічна освіта;

інклюзивно-ресурсні центри;

заклади позашкільної освіти;

заклади дошкільної освіти;

заклади загальної середньої освіти.

Із переліком вакансій можна ознайомитись тут.

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Нагадуємо, що, згідно з законодавством про освіту, педагогічних працівників приймають на роботу керівники закладів освіти. Для працевлаштування потрібно звертатися безпосередньо у заклади освіти.

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