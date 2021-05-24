ОСТАННІ НОВИНИ

У Шегинях виявили автомобіль, який хотіли незаконно вивезти до Польщі

Юлія Осим

|

Львівські прикордонники виявили спробу незаконного переміщення автомобіля за кордон. Українець за кермом мікроавтобуса «Mercedes» намагався виїхати до сусідньої країни, знищивши VIN-код транспортного засобу. Про цеи Львівському порталу повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

Факт незаконного переміщення автомобіля через державний кордон прикордонники зафіксували в пункті пропуску «Шегині». Відтак, провели поглиблену перевірку транспортного засобу. У результаті військовослужбовці Львівського загону виявили ознаки знищення VIN-коду. Про це свідчили сліди зварювання таблички, на якій мали бути номерні позначення. Транспортним засобом керував 51-річний мешканець Львівщини.

Реклама партнерів

Зазначається, що мікроавтобус передали співробітникам поліції. У діях нашого співвітчизника вбачають ознаки правопорушення, передбаченого ст. 290 ККУ «Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото Західного регіонального управління Держприкордонслужби

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту
Ольга ДЕНИСЯКА
Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту

Цієї весни у Львові значно зріс попит на прокат електросамокатів. Зручно і економить багато часу, пояснюють їх користува...

«Товари з іноземним перекладом не купую». Як львів’янка бореться з брендами за українську мову
Вероніка РОЙ
«Товари з іноземним перекладом не купую». Як львів’янка бореться з брендами за українську мову

Нині на прилавках магазинів, що переповнені різними товарами, засилля імпортної продукції з маркуванням мовою країни-вир...

Врятувати приреченого
Наталя ДУЛЯБА
Врятувати приреченого

14 травня Україна вперше на державному рівні вшановує пам’ять своїх громадян, які рятували євреїв під час II Світової ві...

Більше ніж благодійність: «АТБ» передала великодні подарунки дітям із «сірої» зони Донбасу
Анастасія ПИЖ
Більше ніж благодійність: «АТБ» передала великодні подарунки дітям із «сірої» зони Донбасу

Уже сьомий рік поспіль жителі східних областей в Україні проводять одне із головних православних свят – Великдень – у ва...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...