У Шегинях виявили автомобіль, який хотіли незаконно вивезти до Польщі

Львівські прикордонники виявили спробу незаконного переміщення автомобіля за кордон. Українець за кермом мікроавтобуса «Mercedes» намагався виїхати до сусідньої країни, знищивши VIN-код транспортного засобу. Про цеи Львівському порталу повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

Факт незаконного переміщення автомобіля через державний кордон прикордонники зафіксували в пункті пропуску «Шегині». Відтак, провели поглиблену перевірку транспортного засобу. У результаті військовослужбовці Львівського загону виявили ознаки знищення VIN-коду. Про це свідчили сліди зварювання таблички, на якій мали бути номерні позначення. Транспортним засобом керував 51-річний мешканець Львівщини.

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Зазначається, що мікроавтобус передали співробітникам поліції. У діях нашого співвітчизника вбачають ознаки правопорушення, передбаченого ст. 290 ККУ «Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу».

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Фото Західного регіонального управління Держприкордонслужби