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У Львові розшукують дідуся, який зник дев’ять днів тому

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Правоохоронців розшукують 87-річного Олексія Даниловича Солодкого, який залишив пансіонат у суботу, 15 травня, та досі не повернувся. Про це Львівському порталу повідомив слідчий регіонального управління поліції у Львівській області.

«Розшукують 87-чного чоловіка, який 15 травня 2021 року самовільно залишив приміщення КЗ ЛОР «Львівський геріатричний пансіонат», що знаходиться на вулиці Медової Печери, 71 та досі не повернувся», – йдеться у повідомленні

Також відомо, що дідусь хворіє атеросклерозом, мобільним телефоном не користується, і ніколи не зникав на так довго.

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«Раніше він неодноразово самовільно залишав пансіонат, але завше повертався за день-два. Якщо комусь відоме місце його перебування, просимо сповістити по номеру 063-079-48-83 або на «102», – закликає слідчий.

Фото: Варта1

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