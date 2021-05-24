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Сім ударів ножем: мешканцю Дрогобича за умисне вбивство загрожує довічне ув'язнення

Юлія Осим

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На Львівщині судитимуть 27-річного мешканця Дрогобича, обвинуваченого в умисному вбивстві та грабежі. За скоєне зловмисник може до кінця життя опинитися за ґратами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Подія сталася увечері 24 лютого цього року в центрі Дрогобича. Обвинувачений зустрів свою 24-річну знайому разом з 50-річним місцевим мешканцем. З хуліганських мотивів, без будь-якої вагомої причини зловмисник завдав потерпілому 7 ударів ножем у шию, грудну клітку, черевну порожнину та спину. Від отриманих поранень останній помер на місці.

Крім того, підсудний скористався ситуацією та з корисливих мотивів викрав з кишені куртки жертви мобільний телефон.

Як зазначається, у ході досудового розслідування окружною прокуратурою у зв’язку із нововиявленими обставинами змінено кваліфікацію дій підозрюваного з ч.1 ст.115 на п.7.ч.2 ст.115 КК України, та пред’явлено обвинувачення за фактом умисного вбивства, вчиненого з хуліганських мотивів, та відкритого викрадення чужого майна. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

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