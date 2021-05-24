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Під Львовом 42-річний чоловік випав з балкону

Вероніка Рой

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У неділю, 23 травня, у селі Лапаївка, що неподалік Львова, 42-річний чоловік випав з балкона другого поверху. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС Львівщини.

Так, близько 22:15 рятувальники отримали повідомлення про те, що у селі Лапаївка на вул. Геологів, 29 з балкона другого поверху п’ятиповерхового житлового будинку випав чоловік. 42-річний постраждалий впав на покрівлю гаражу та не міг самостійно спуститись і потребував медичної допомоги. До місця події було направлені рятувальники.

Надзвичайники за допомогою підручних засобів зняли чоловіка та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Постраждалого в стані середньої важкості госпіталізовано в клінічну лікарню швидкої медичної допомоги Львова.

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