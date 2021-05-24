Пам’ятник сину Моцарта встановлять у Львові влітку

Наприкінці серпня до 230-річчя від народження композитора Франца Ксавера Моцарта у Львові встановлять пам’ятник на його честь. Про це інформує пресслужба міськради Львова.

Міжнародний фестиваль класичної музики LvivMozArt, наукове товариство Mozartiana Galicia та Міжнародна фундація Моцартеум у Зальцбурзі (Австрія) ініціювали встановлення у Львові першого в світі пам’ятника Францу Ксаверу Моцарту.

Зараз австрійський скульптор працює над моделлю скульптури, і вже цього літа її буде встановлено на львівській площі Маланюка.

«Минулого тижня я разом з колегами з фундації Моцартеум відвідувала ательє – зараз модель на 70% є готовою. Ми дуже щасливі, що з реалізацією такого сучасного Моцарта ми стаємо в ряд з іншими європейськими містами, адже показуємо діалог між сучасним і минулим, між класичним надбанням і поглядом сучасних митців», – наголосила видатна диригентка, директорка фестивалю LvivMozArt Оксана Линів.

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Реалізовувати проєкт буде відомий австрійський скульптор Себастьян Швайкерт. Встановлять пам’ятник на площі Маланюка.

«Площа Маланюка має простір, де львів’яни люблять проводити час, тому ні в кого немає наміру зайняти її якимось великим пам’ятником. Відтак ми не говоримо про традиційний для нас пам’ятник, а про скульптуру, яка навпаки буде стояти в одній зі сторін площі і задає певний настрій, наштовхує на певні метафори, алюзії, змушує дізнатись більше про культурну історію міста», – пояснив головний архітектор міста Антон Коломєйцев.

Створена модель пам’ятника показує сина Моцарта у символічному диригентському русі, з перебільшеною старовинною бароковою перукою. Вона символізує його зв’язок з легендарним батьком, відповідальність перед славою якого він все життя відчував, а також з його дідом Леопольдом, основоположником музичної династії Моцартів.

Під перукою чітко проглядається портрет Франца Ксавера Моцарта в типовому образі композитора доби романтизму, що символізує зміну мистецьких епох. Легка танцювальна поза та театральний диригентський жест означають зв’язок Моцарта-молодшого зі Львовом, коли він декілька років поспіль був капельмейстером, а пізніше – головним диригентом Цісарсько-королівського привілейованого міського театру, а також диригентом та засновником відомого у Львові Товариства Св. Цецилії.

Запланована дата відкриття пам’ятника – 26 серпня 2021 року, до відкриття фестивалю LvivMozArt 2021. Зазначимо, що львівський композитор, Богдан Сегін, пише кантату спеціально до цієї події.

Довідка

Франц-Ксавер-Вольфґанґ Моцарт – молодший син композитора Вольфганга Амадея Моцарта, піаніст, диригент, композитор і педагог.

Більша частина його життя пов’язана із Галичиною та Львовом, де він зумів пройти шлях від приватного вчителя музики до найбільш помітної постаті у культурному житті краю.

Франц Ксавер прожив на українських теренах близько тридцяти років. Він був прекрасним концертуючим піаністом, талановитим педагогом і композитором. Його творчому перу належить понад 30 опусів: низка фортепіанних, вокальних, ансамблевих та симфонічних композицій.

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