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У Львові встановлять пам’ятник сина Моцарта

Вероніка Рой

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До 230-річчя з народження композитора Франца Ксавера Моцарта на площі Маланюка у Львові встановлять пам’ятник на його честь. Відповідне рішення 29 квітня погодили на засіданні виконавчого комітету ЛМР.

У 2021 році в рамках п’ятого ювілейного фестивалю LvivMozArt відзначається фестивалю LvivMozArt відзначається 230-річчя з народження патрона фестивалю Франца Ксавера Моцарта. Для вшанування композитора заплановано низку проєктів, що мають привернути увагу всього світу до історії сина Моцарта у Галичині.

Відтак Міжнародний фестиваль класичної музики LvivMozArt разом з Міжнародною фундацією Моцартеум у Зальцбурзі (Австрія) та науковим товариством Mozartiana Galicia ініціювали встановлення у Львові першого у світі пам’ятника Францу Ксаверу Моцарту.

Реалізовувати проєкт буде відомий австрійський скульптор Себастьяна Швайкерта. Встановлення сучасної скульптури у Львові у співпраці з австрійським митцем стане першим унікальним подібним проєктом в Україні.

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«Це буде третя в світі сучасна скульптура, присвячена Моцарту. Це дуже гарний імідж для Львова, адже наше місто йде не консервативним шляхом історичного зображення композитора, а обирає новий, сучасний мистецький напрямок. Також це буде перша мистецька сучасна скульптура в Україні. Цей прецедент буде прикладом своєї культурної спадщини для інших міст нашої країни. Ми – сучасні люди, відкриваємо сучасні музеї, мистецькі галереї, центр «Молодвіж». Цей пам’ятник також лягає в цю сучасну тенденцію. Думаю, що ця площа стане ще однією гарною туристичною і мистецькою локацією Львова», – цитує директорку фестивалю LvivMozArt Оксану Линів пресслужба міськради Львова.

Встановлять пам’ятник на площі Маланюка. Цю площу хочуть перетворити на мистецький осередок, де поряд з пам’ятником Моцарта можна буде проводити опен-ейр події, камерні концерти, мистецькі заходи для дітей, театральні перформанси, події фестивалю LvivMozArt та інше. Атрибутом цього простору стане встановлення вуличного фортепіано.

А створена модель пам’ятника покаже сина Моцарта у символічному диригентському русі, з перебільшеною старовинною бароковою перукою, яка символізує його зв’язок з легендарним батьком. Під перукою чітко проглядається портрет Франца Ксавера Моцарта в типовому образі композитора доби романтизму, що символізує зміну мистецьких епох. Легка танцювальна поза та театральний диригентський жест означають зв’язок Моцарта-молодшого зі Львовом. Мова йде про час, коли він декілька років поспіль він був капельмейстером, а пізніше – головним диригентом Цісарсько-королівського привілейованого міського театру, а також диригентом та засновником відомого у Львові Товариства Св. Цецилії.

Запланована дата відкриття пам’ятника на 26 серпня 2021 року – до відкриття фестивалю LvivMozArt 2021. Львівський композитор, Богдан Сегін пише кантату спеціально до цієї події.

Довідка

Франц-Ксавер-Вольфґанґ Моцарт – молодший син композитора Вольфганга Амадея Моцарта, піаніст, диригент, композитор і педагог.

Більша частина його життя пов’язана із Галичиною та Львовом, де він зумів пройти шлях від приватного вчителя музики до найбільш помітної постаті у культурному житті краю.

Франц Ксавер прожив на українських теренах близько тридцяти років. Він був прекрасним концертуючим піаністом, талановитим педагогом і композитором. Його творчому перу належить понад 30 опусів: низка фортепіанних, вокальних,  ансамблевих та симфонічних композицій.

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Фото: ЛМР

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