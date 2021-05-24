На Львівщині іноземець торгував «золотом», обкрадаючи мешканців

На Львівщині суд відправив під варту 58-річного іноземця, який виманював у мешканців гроші, пропонуючи взамін фальшиве золото. Зловмиснику загрожує до 6 років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Правоохоронці встановили, що спершу 58-річний іноземець разом зі своїм спільником намагались видурювати у своїх жертв гроші, натомість пропонуючи їм взамін нібито золоті перстні, які насправді були не з золота. Коли ж громадяни розуміли, що їх намагаються обдурити, зловмисники просто виривали у них з рук гроші та втікали на автомобілі «Мерседес». Загалом іноземці причетні до трьох таких випадків.

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Також поліцейські розшукали автомобіль «Мерседес», яким користувались іноземець зі спільником, на території Івано-Франківської області.

За рішенням суду громадянин сусідньої країни перебуває під вартою. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.186 (Грабіж) ККУ. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 6 років.

Досудове розслідування триває.

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Фото Нацполіції Львівщини