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На Львівщині 24-річний зловмисник напав на перехожу та пограбував

Юлія Осим

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На Львівщині поліцейські затримали 24-річного зловмисника, який вчинив розбійний напад на перехожу, завдавши численних тілесних ушкоджень, а потім втік. Чоловіку загрожує до 7 років тюрми. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Львівщини.

Подія трапилася 20 травня у Бориславі Дрогобицького району. Близько 21:30 на вулиці Івасюка невідомий зловмисник напав на перехожу, 42-річну місцеву мешканку, завдав їй тілесних ушкоджень, відібрав сумку,  у якій були гаманець з грошима та банківськими картками, електронні гаджети, косметичку та інші особисті речі, після чого сів в автомобіль «Деу» та втік з місця події.

Правоохоронці встановили, що під час нападу зловмисник завдав жінці кількох ударів по голові.Згодом медики діагностували у потерпілої, зокрема, відкриту черепно-мозкову травму та чисельні забої.

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На щастя, зловмисника розшукали протягом години. На вулиці Шевченка у Бориславі поліцейські виявили автомобіль, яким користувався нападник – «Деу Ланос». Встановлено, що до скоєння злочину причетний 24-річний житель міста – правоохоронці розшукали його та затримали. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі Дрогобицького районного відділу поліції повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.187 (Розбій) ККУ. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Поліцейські вилучили речові докази причетності підозрюваного до вчинення розбійного нападу.

Досудове розслідування триває.

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