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На Донбасі окупанти шість разів гатили по позиціях ЗСУ, одного бійця поранено

Юлія Осим

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Упродовж минулої доби, 23 травня, російські збройні формування 6 разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Внаслідок обстрілів один воїн отримав осколкове поранення. Про це інформує пресслужба ООС, передає Львівський портал.

Зокрема, неподалік Авдіївки противник використав міномети 120-го калібру, а біля населеного пункту Новгородське – міномети 82-го калібру та ручні протитанкові гранатомети. Також поблизу селища Гранітне окупанти застосували великокаліберні кулемети та станкові протитанкові гранатомети, а біля Світлодарська – ще й автоматичні станкові гранатомети. У населеному пункті Старогнатівка ворог двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У результаті обстрілів один український боєць отримав осколкове поранення. Його оперативно доправили до лікувального закладу та надали належну медичну допомогу. Стан здоров’я захисника – задовільний.

Зазначається, що на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

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Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

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