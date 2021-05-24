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Львів’ян запрошують на вечір французької музики

Лілія Мазур

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У Львові відбудеться вечір французької музики та атмосфери «Ville de l’amour». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

«Ми відтворимо атмосферу Парижа у Львові. Це буде більше, ніж просто концерт, це буде вибух французької романтики під зорями», – запевняють організатори.

Гостям музиканти обіцяють неймовірне відтворення класичних творів із частинами джазових імпровізацій, що додасть шаленого драйву у стилі мануш.

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Програма складатиметься з творів Рішара Гальяно, Мішеля Легована, Юбена Жиром та інш. На сцені – неперевершені Ігор Гнидин, Віктор Янчак, Тарас Видиш, Андрій Бадюк та Сєрж Федорук.

Концерт «Ville de l’amour» обіцяє подарувати романтичний вечір під відкритим небом з літнім дрес-кодом для «white party», звучання найвідоміших шлягерів французького кінематографу та зустріч із спеціальним гостем вечора – фіналістом проекту «Голос країни» Анісом Еттаєбом.

На присутніх також очікує дегустація смачного французького вина та сиру. А також приємний бонус чекає на тих, хто дотримається дрес-коду «white party».

Концерт відбудеться 17 червня о 19.00 на даху FESTrepublic (вулиця Старознесенська, 24-26).

 

Кількість місць обмежена відповідно до вимог карантину. Квитки можна придбати за посиланням: Concert.ua

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