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35-річний львів'янин отруївся чадним газом

Юлія Осим

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23 травня внаслідок отруєння чадним газом у Львові постраждав 35-річний чоловік. Його госпіталізували у лікарню. Про це Львівському портали повідомили у пресслужбі ЛМР.

Подія сталася вчора вранці близько 07:45  квартирі на вул. Конотопській, 13 у Львові. Чадним газом отруївся чоловік 1986 року нарождження. Потерпілого у стані середнього ступеня важкості доправили в обласну клінічну лікарню.

Повідомляється, що аварійна бригада ПАТ «Львівгаз» припинила газопостачання до квартири. Обставини події встановлюють.

Зазначимо, щороку жертвами чадного газу у Львові та області стає щонайменше сотня людей. Так, у 2020-му у Львові отруїлись 104 людини, четверо із них загинули. А в січні 2021 року – 44 мешканці Львівщини, в тому числі 17 дітей.

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Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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