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Штормове попередження: на Львівщину йдуть грози та град

Ольга Денисяка

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У неділю, 23 травня, синоптики прогнозують на Львівщині дощ, місцями грози та шквальний вітер. Рятувальники оголосили штормове попередження. Про це Львівському порталу повідомили в ДСНС Львівщини.

Так, у Львівській області 23 травня вдень очікуються грози, місцями значні дощі та подекуди град. Під час гроз місцями буде шквальний вітер 15 – 20 м/с.

Водночас у регіональному центрі гідрометеорології зазначають, що вдень стовпчики термометра піднімуться до максимальної позначки +19, а вночі температура повітря становитиме 8-10 градусів тепла.

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