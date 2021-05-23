Львовом пройшла урочиста хода до Свята Героїв

23 травня, у Свято Героїв, у Львові відбулась урочиста хода учасників АТО/ООС, представників ветеранських, волонтерських та патріотичних організацій, учасників Революції гідності та медиків Майдану, молодіжних громадських організацій та студентської молоді. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Учасники пройшли від пам’ятника Степану Бандері до пам’ятника Тарасу Шевченку. Відтак, на проспекті Свободи відбулись урочистості. Зокрема, тут виступив оркестр Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Нагадаємо, сьогодні, з нагоди Свята Героїв, у с. Зашків Львівської міської громади вшанували пам’ять полковника Євгена Коновальця, а на Личаківському кладовищі у Львові – усіх борців за незалежність України. Також відбувся урочистий церемоніал підняття Державного прапора України над Меморіалом Героїв Небесної Сотні.

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Довідка

Щорічно в четверту неділю травня в Україні вшановують усіх Героїв, які упродовж століть боролись за незалежну й демократичну державу, та сучасних Героїв, які зараз відстоюють територіальну цілісність України. Це день, коли згадують всіх українських воїнів, які є символом мужності та відваги. Цього року Свято Героїв Україна відзначає 23 травня.

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Фото: ЛМР