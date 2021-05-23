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Курсанти Академії сухопутних військ вшанували українських Героїв

Ольга Денисяка

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23 травня, в День Героїв, у Львові вшанували українських Героїв, котрі боронили українську землю в різні епохи нашої історії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НАСВ.

Так, на полях почесних поховань Личаківського кладовища громада міста, військовослужбовці Львівського гарнізону вшанували полеглих Героїв Небесної Сотні, вояків Української повстанської армії, сучасних українських воїнів та всіх тих, хто боронив нашу Батьківщину від російських загарбників й інших агресорів.

Учасники заходу поклали квіти та запалили лампадки на могилах полеглих борців за незалежність України, а також спільно із військовими капеланами помолились за упокій душ Героїв.

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Згодом музиканти оркестру Національної академії з нагоди свята виступили перед львів’янами та гостями міста на одному з центральних майданів Львова.

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