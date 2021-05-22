Сьогодні відбудеться фінал «Євробачення». Де і коли дивитись

У суботу, 22 травня, у Роттердамі відбудеться фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення».

Трансляцію конкурсу можна буде подивитися на двох телеканалах: UA: Перший і СТБ. Крім того, фінал «Євробачення» можна буде подивитися на сайті конкурсу і фейсбук-сторінці «Євробачення».

Фінал конкурсу відбудеться на арені Ahoy у Роттердамі. Трансляція почнеться о 22:00 год.

Всього у фіналі можна буде побачити виступи 26 країн. Представники України, гурт Go_A з піснею «Шум», виступатимуть у другій частині фіналу конкурсу під номером 19.

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Нагадаємо, у другому півфіналі 20 травня взяли участь представники 17 країн. За підсумками голосування у фінал вийшли десять виконавців, які представляють Ісландію, Албанію, Грецію, Швейцарію, Фінляндію, Молдову, Сербію, Болгарію, Сан-Марино і Португалію.

Окрім того, до фіналу шоу автоматично проходять п’ять країн – засновниць конкурсу: Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія та Італія. А також держава, яка приймає конкурс, тобто Нідерланди.

Як повідомляв Львівський портал, 18 травня у Роттердамі (Нідерланди) пройшов перший півфінал Євробачення, у якою взяли участь представники 16 країн. Український гурт GO_A потрапив до фіналу з піснею «Шум».Тоді, окрім України, до фіналу пройшли Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція, Бельгія.

Додамо, вперше на Євробаченні прозвучала пісня повністю українською мовою.

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Фото: Суспільне