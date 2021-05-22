За тиждень на ботулізм захворіли троє мешканців Львівщини

До реанімації Мостиської центральної районної лікарні з ботулізмом госпіталізували 37-річну львів’янку, котра вживала рибну консерву. Про це повідомили у головному управлінні Держпродспоживлужби у Львівській області.

Жінку госпіталізували 19 травня, ймовірно, вона отруїлась рибною консервою.

«Під час проведення санітарно-епідеміологічного розслідування встановлено, що ймовірним фактором виникнення захворювання могло стати вживання в їжу рибної консерви (тунець) промислового виробництва ТМ «Riomare». Потерпілій ввели антитоксин», – йдеться в повідомленні.

Зараз фахівці Держпродспоживслужби та лабораторного центру проводять розслідування причин виникнення захворювання.

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Згодом директорка Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України Наталія Тімко-Іванченко заявила, що це вже третій випадок ботулізму за тиждень.

«Цього тижня на Львівщині зареєстровано 3 випадки ботулізму. Серед хворих 2 чоловіків і 1 жінка. Причина – вживання консервів м’ясних або домашнього виготовлення та в’яленої ковбаси. Усі хворі отримали з лікувальною метою антитоксин протиботулінічний. Стан покращується», – повідомила Наталія Тімко-Іванченко.

Нагадаємо, напередодні до реанімації Мостиської центральної районної лікарні з ботулізмом госпіталізували львів’янина, котрий вживав домашні консервовані гриби.

Зазначимо, ботулізм – це харчове отруєння, яке може призвести до тяжких наслідків. Водночас, ботулізму у більшості випадків можна уникнути, дотримуючись простих харчових правил.

Причиною ботулізму найчастіше стають продукти домашнього консервування – м’яса, риби, рідше – овочів. Потенційно небезпечними є усі консервовані продукти, які були погано вимиті, неправильно/недостатньо термічно оброблені, транспортувались або зберігались неналежним чином. Навіть консерви, у яких все гаразд з терміном придатності, виглядом і смаком, можуть бути зараженими: ботулізм не можна визначити за кольором або смаком, мікроорганізм, який спричиняє хворобу, не псує продукти.

Також ботулізм може виникнути внаслідок споживання в’яленої чи копченої риби та будь-яких виробів з м’яса (ковбаси, шинки тощо). Найчастіше причиною ботулізму стають в’ялені або копчені продукти домашнього приготування, проте реєструються і випадки хвороби після вживання продуктів вироблених у промислових умовах. Це трапляється у випадку не дотримання відповідних вимог під час заготівлі, переробки чи зберігання продукту.

Симптоми ботулізму:

порушення близького зору: ви не можете читати текст, але добре бачите предмети,

сильно виражена сухість у роті,

важко говорити (голос стає тихим, гугнявим або пропадає)

підвищена стомлюваність, м’язова слабкість,

запаморочення,

короткочасні ознаки ураження травної системи (нудота, блювання, послаблення випорожнень), а потім – стадія парезу кишечнику (здуття живота, закреп),

ураження м’язів шиї та кінцівок.

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