На Львівщині перепоховали трьох невідомих воїнів УПА

До Дня Героїв 22 травня урочисто перепоховали останки трьох невідомих воїнів Української повстанської армії, які були віднайдені та ексгумовані меморіально-пошуковим центром «Доля» під час експедицій 2020 року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облради.

Перепоховали віднайдених вояків у братській могилі вояків УПА на сільському кладовищі в селі Стрілки Бібрської міської ради.

Відтак громадськість, духовенство та почесна варта віддали Героям останню шану, військові почесті та поховали відповідно до християнських звичаїв.

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Історична довідка:

Романівські ліси розташовані між селами Стоки і Романів. На південь від Стоків тягнеться масив лісів так званих Любешських від села Любешка, що лежить на краю цих лісів. Власне, у Любешських лісах у вересні 1944 року відбувався вишкіл підпільного військового відділу УПА. Керував вишколом командир «Гонта». Про вишкіл дізнались «енкаведисти» і стягнули у Бібрецький район значні сили.

Трагічний для повстанців бій відбувся 20 вересня на невеликому безлісому просторі між Романівським та Любешівським лісовими масивами. Частина повстанців, до 60‑ти осіб, загинули в бою, деякі потрапили живими в руки чекістів, інші розбіглись по своїх селах і влились у місцеві самооборонні кущі.

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Фото: ЛОР