На Львівщині нетверезий водій спричинив ДТП з трьома постраждалими

У п’ятницю, 21 травня, на трасі Гайок – Добротвір п’яний водій «Мазди» не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Унаслідок аварії його та ще двох пасажирів госпіталізували до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 21 травня, близько 21:55 год, на автодорозі Гайок – Добротвір, поблизу села Перекалки у Червоноградському районі.

Як попередньо встановили правоохоронці, 30-річний водій автомобіля Mazda Premacy, мешканець одного з сіл Львівського району, їдучи з міста Кам’янка-Бузька в село Перекалки, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

У результаті ДТП водій та пасажири – 43-річний мешканець Львівського району і 38-річний житель міста Кам’янка-Бузька – отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

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Встановлено, що водій керував транспортним засобом, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння. Під час медичного освідчення у нього було виявлено 1,6 проміле алкоголю.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін від трьох до п’яти років

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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