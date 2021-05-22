ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині нетверезий водій спричинив ДТП з трьома постраждалими

Ольга Денисяка

|

У п’ятницю, 21 травня, на трасі Гайок – Добротвір п’яний водій «Мазди» не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Унаслідок аварії його та ще двох пасажирів госпіталізували до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 21 травня, близько 21:55 год, на автодорозі Гайок – Добротвір, поблизу села Перекалки у Червоноградському районі.

Як попередньо встановили правоохоронці, 30-річний водій автомобіля Mazda Premacy, мешканець одного з сіл Львівського району, їдучи з міста Кам’янка-Бузька в село Перекалки, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

У результаті ДТП водій та пасажири – 43-річний мешканець Львівського району і 38-річний житель міста Кам’янка-Бузька – отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

Реклама партнерів

Встановлено, що  водій керував транспортним засобом, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння. Під час медичного освідчення у нього було виявлено 1,6 проміле алкоголю.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху  в стані сп’яніння. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін від трьох до п’яти років

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту
Ольга ДЕНИСЯКА
Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту

Цієї весни у Львові значно зріс попит на прокат електросамокатів. Зручно і економить багато часу, пояснюють їх користува...

«Товари з іноземним перекладом не купую». Як львів’янка бореться з брендами за українську мову
Вероніка РОЙ
«Товари з іноземним перекладом не купую». Як львів’янка бореться з брендами за українську мову

Нині на прилавках магазинів, що переповнені різними товарами, засилля імпортної продукції з маркуванням мовою країни-вир...

Врятувати приреченого
Наталя ДУЛЯБА
Врятувати приреченого

14 травня Україна вперше на державному рівні вшановує пам’ять своїх громадян, які рятували євреїв під час II Світової ві...

Більше ніж благодійність: «АТБ» передала великодні подарунки дітям із «сірої» зони Донбасу
Анастасія ПИЖ
Більше ніж благодійність: «АТБ» передала великодні подарунки дітям із «сірої» зони Донбасу

Уже сьомий рік поспіль жителі східних областей в Україні проводять одне із головних православних свят – Великдень – у ва...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...