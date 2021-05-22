До Свята Героїв у Львові виплатить матеріальну допомогу ветеранам

Цієї неділі, 23 травня, Україна відзначатиме Свято Героїв. З цієї нагоди ветерани – активісти Львівського міського відділення Всеукраїнського об’єднання ветеранів отримають одноразову матеріальну допомогу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Так, одноразову виплату отримає 51 ветеран-активіст Львівського міського відділення Всеукраїнського об’єднання ветеранів. Ця організація об’єднує борців за волю України; політичних в’язнів; репресованих та депортованих; ветеранів військових формувань Другої світової війни; людей, яких насильно вивезли на примусові роботи.

Матеріальну допомогу виплатять у межах Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян м. Львова. На ці потреби в бюджеті міста передбачили 25 500 гривень.

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День Героїв або Свято Героїв – щорічне свято в Україні, встановлене на честь українських вояків – борців за волю України.

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