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Вночі у Львові хуліган розтрощив 5 авто та супермаркет

Ольга Денисяка

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Вночі 21 травня 37-річний хуліган трощив автомобілі, потім розбив двері супермаркету і розбив там вітрини, товар та термінал. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Близько 04:00 год. патрульним повідомили про невідомого чоловіка, який проник в магазин. Зі слів заявника, спочатку  чоловік пошкодив його автомобіль, а потім розбив скло в дверях магазину і зайшов всередину. Зловмисник почав трощити там товар і розбив термінал.

Патрульних викликали на вулицю Шевченка близько 4-ї години ранку і повідомили про невідомого, який проник в магазин. Зі слів заявника, спочатку  чоловік пошкодив його автомобіль, а потім розбив скло в дверях магазину і зайшов всередину. Зловмисник почав трощити там товар і розбив термінал.

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Разом з працівниками поліції охорони, патрульні затримали чоловіка. Ним виявився 37-річний мешканець Херсонської області. Він тимчасово живе та працює у Львові.

Окрім того, він пошкодив 5 авто: капоти автомобілів Pontiac Solstice , Kia Sportage та Ford Mustang ; вітрове скло автомобілів Ford Focus та Skoda Octavia.

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