Успішні педагоги Львова можуть отримати від міста по 25 тисяч гривень

У п’ятницю, 21 травня, виконавчий комітет погодив порядок визначення переможців у рамках реалізації програми «Успішний педагог» на 2021 рік. У рамках програми вчителі можуть позмагатися за 25 тисяч гривень передає Львівський портал.

Мета програми – підтримка талановитих та обдарованих педагогів та покращення якості надання освітніх послуг.

«Педагоги повинні взяти участь в методичному практикумі, під час якого вони проводять частину уроку або заняття. Таким чином ми маємо можливість оцінити роботу людини, побачити, як вона використовує сучасні методи роботи, працювати в команді та брати відповідальність за свої рішення», – зазначила начальниця управління освіти ЛМР Зоряна Довганик.

Додамо, переможці програми «Успішний педагог» можуть отримати грошову винагороду у розмірі 25 000 гривень кожен.

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