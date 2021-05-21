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У Львівській медичній академії відкрили центр медичної симуляції

Наталя Ковбасюк

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У п’ятницю, 21 травня,  у Львівській медичній академії імені Андрея Крупинського урочисто відкрили центр медичної симуляції, який був створений в межах швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

Лабораторія включає у собі різноманітці спеціально обладнані зали для подальшого навчання лікарів первинної медичної ланки.

Наявність такого центру необхідна для практичних відпрацювань сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів, а також медсестер, які планують працювати в сімейній медицині.

Для втілення проєкту Львівська обласна рада виділила 700 тис. грн на ремонт приміщень.

Майбутні медики навчатися на спеціальних манекенах. На яких відпрацьовуватимуть штучне дихання, підключення до різних апаратів, проведення ін’єкцій та вакцинації, невідкладна допомога при різних видах травм.

Фото: ЛОР

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