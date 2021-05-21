Неподалік аеропорту «Львів» збудують офісний центр з підземним паркінгом

Неподалік аеропорту «Львів» на вул. Скнилівській збудуть офісний центр з підземним паркінгом. Відповідні містобудівні умови та обмеження 21 травня затвердив виконавчий комітет міськради Львова, передає кореспондент Львівського порталу.

Містобудівні умови та обмеження на будівництво офісного центру отримав Мар’ян Зарицький.

Площа ділянки – 0,0358 га, гранично допустима висота споруд – 15 м. Цільове призначення ділянки – для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку). У офісному центрі передбачений підземний паркінг.

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Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Мар’ян Зарицький є фізичною особою-підприємцем. Основний вид діяльності – роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах.

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