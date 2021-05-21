На Львівщині зменшується кількість поголів’я корів

Обсяг сільськогосподарського виробництва у Львівській області у січні-квітні 2021 року порівняно з січнем-квітнем 2020 року збільшився на 4,4%. Регрес показників зафіксовано лише у надоях молока через зменшення поголів’я корів. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні статистики Львівської області.

У квітні сільськогосподарстькі підприємства збільшили обсяг виробленої продукції на 13,3%, натомість господарства населення – зменшили на 3,1%.

Впродовж останніх років зберігається позитивна динаміка розвитку сільського господарства і відповідно зростає попит. Відносно 2020 року, з усіх категорій сільськогосподарської продукції, виробництво м’ясо зросло найбільше – на 10,2%. На 2,1% підвищилась кількість одержаних яєць. Однак, виробництво молока скоротилось на 4,4%.

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Кількість великої рогатої худоби у господарствах усіх категорій на 1 травня 2021 року становила 185,9 тис. голів (у тому числі корів – 83,6 тис. голів), свиней – 402,1 тис. голів, птиці свійської – 11,1 млн. голів.

За рік на Львівщині збільшилось поголів’я свиней на 15,3%, птиці свійської – на 12,1%, натомість зменшилась кількість великої рогатої худоби на 10,1% (у тому числі корів – на 10,7%).

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