ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині зменшується кількість поголів’я корів

Вероніка Вдовіна

|

Обсяг сільськогосподарського виробництва у Львівській області у січні-квітні 2021 року порівняно з січнем-квітнем 2020 року збільшився на 4,4%. Регрес показників зафіксовано лише у надоях молока через зменшення поголів’я корів. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні статистики Львівської області.

У квітні сільськогосподарстькі підприємства збільшили обсяг виробленої продукції на 13,3%, натомість господарства населення – зменшили на 3,1%.

Впродовж останніх років зберігається позитивна динаміка розвитку сільського господарства і відповідно зростає попит. Відносно 2020 року, з усіх категорій сільськогосподарської продукції, виробництво м’ясо зросло найбільше – на 10,2%. На 2,1% підвищилась кількість одержаних яєць. Однак, виробництво молока скоротилось на 4,4%.

Реклама партнерів

Кількість великої рогатої худоби у господарствах усіх категорій на 1 травня 2021 року становила 185,9 тис. голів (у тому числі корів – 83,6 тис. голів), свиней – 402,1 тис. голів, птиці свійської – 11,1 млн. голів.

За рік на Львівщині збільшилось поголів’я свиней  на 15,3%, птиці свійської – на 12,1%, натомість зменшилась кількість великої рогатої худоби на 10,1% (у тому числі корів – на 10,7%).

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту
Ольга ДЕНИСЯКА
Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту

Цієї весни у Львові значно зріс попит на прокат електросамокатів. Зручно і економить багато часу, пояснюють їх користува...

«Товари з іноземним перекладом не купую». Як львів’янка бореться з брендами за українську мову
Вероніка РОЙ
«Товари з іноземним перекладом не купую». Як львів’янка бореться з брендами за українську мову

Нині на прилавках магазинів, що переповнені різними товарами, засилля імпортної продукції з маркуванням мовою країни-вир...

Врятувати приреченого
Наталя ДУЛЯБА
Врятувати приреченого

14 травня Україна вперше на державному рівні вшановує пам’ять своїх громадян, які рятували євреїв під час II Світової ві...

Більше ніж благодійність: «АТБ» передала великодні подарунки дітям із «сірої» зони Донбасу
Анастасія ПИЖ
Більше ніж благодійність: «АТБ» передала великодні подарунки дітям із «сірої» зони Донбасу

Уже сьомий рік поспіль жителі східних областей в Україні проводять одне із головних православних свят – Великдень – у ва...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...