На Львівщині двоє митників отримували хабарі за незаконний пропуск товарів з Польщі

Двом митникам поста «Угринів» на Львівщині правоохоронці повідомили про підозру в одержанні регулярних хабарів за незаконний пропуск товарів з Польщі. Один такий безперешкодний перехід коштував 1 500 грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Як встановлено, 38-річний та 39-річний співробітники митного поста «Угринів» упродовж квітня – травня 2019 року впровадили схему систематичного отримання від громадянина України неправомірної вигоди. Чоловік регулярно з Республіки Польща перевозив в Україну господарські та побутові товари (побутова хімія, користовані автомобільні шини, велосипеди тощо), а митники за безперешкодний пропуск цих товарів щоразу отримували 1 500 грн.

Наразі тривають слідчі дії у провадженні за ч.1 ст.368 ККУ. Встановлюється причетність інших осіб до вчинення вказаного правопорушення. Також вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 1 000 до 4 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 – 68 000 грн) або арешт на строк від 3 до 6 місяців, або позбавлення волі на строк від 2 до 4 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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