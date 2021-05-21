Львівські медики дістали зі стегна 12-річного хлопчика кермо велосипеда

Хірурги львівського ОХМАТДИТу прооперували 12-річного хлопчика у стегні якого застрягло кермо велосипеда. Про мед заклад повідомив на сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

12-річний хлопчик катався на велосипеді і випадково впав. Під час падіння кермо вивернулося і застрягло у стегні дитини.

На щастя, його батько був поруч і діяв дуже грамотно. Він відкрутив кермо від велосипеда і «швидка» змогла доставити дитину до Львова якнайшвидше.

Медики кажуть, що маленькому пацієнтові пощастило, бо великих магістральних судин кермо не пошкодило, хоча проникаюча рана була дуже глибока.

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На підмогу дитячі травматологи викликали судинного хірурга Бориса Дячишина з Львівської обласної клінічної лікарні. Діяли командою, адже такі травми – дуже небезпечні.

«В операційній ми видалили стороннє тіло, виконали ревізію судинно-нервового пучка, промили і обробили рану. Усе нам вдалося, хлопчик буде ходити, у нього все буде добре», – розповів дитячий травматолог Ігор Банах.

Хлопчик ще кілька днів побуде у лікарні і зможе повернутись додому.

Операційна команда – дитячий травматолог Ігор Банах, судинний хірург ЛОКЛ Борис Дячишин, інтерн Тарас Москаль. Анестезіологічний супровід – Віра Приймакова і Марія Парфенюк.

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